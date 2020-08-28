Спорт

На старт гонки с препятствиями в Пскове выйдут максимум 10 команд

Открыта регистрация на гонку с препятствиями, которая пройдет в рамках Открытого кубка клуба «Супер фитнес Псков» 26 и 27 сентября в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, соревнования пройдут в личном и командном зачетах.

«Готов доказать, что ты настоящий герой? Хочешь проверить свои силы и весело провести время в составе дружной команды? Или просто отхватить порцию позитива и получить заслуженную медаль и яркие фоточки? Тогда гонка с препятствиями - то, что тебе нужно», - подчеркнули в клубе.

26 сентября соревноваться на трассе будут мужчины и женщины, а также юноши и девушки (не более 10 человек в каждой категории). Участникам гонки необходимо будет преодолеть 4-5 км. На дистанции через каждые 400-500 м будут размещены различные препятствия (рукоходы, переноска тяжестей, баланс и др.).

27 сентября проверить себя на дистанции предстоит командам. Их количество ограничено - не более 10. В составе каждой команды должно быть 5 человек (не менее 1 девушки).

Стоимость участия только до 15 сентября:

- в личном зачете - 1200 рублей;

- в командном - 6000 рублей за команду.

Билет участника можно приобрести:

- в кассе клуба «Супер фитнес» по адресу: Рижский пр-т, 16;

- перевод на карту Сбербанка, +79113501894, получатель Георгий Сергеевич П.



Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на официальных страницах фитнес-клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov и https://vk.com/s_fitness_pskov, в положении соревнования https://vk.com/topic-69377904_41073917, а также на странице директора сети клубов Георгия Пономарева - https://vk.com/georgii_fitness.