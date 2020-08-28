Спорт

Псковские боксеры заняли первые места на Кубке России

Псковские боксеры Глеб Голик и Сергей Егоров заняли первые места на Кубке России по боксу. Соревнования прошли 2 сентября в Ижевске.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

На ринге встретились бойцы сборных команд Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество - Псковская область». Встреча завершилась ничьей - 4:4.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Глеб Голик победил в весовой категории 75 кг, а Сергей Егоров - более 91 кг.