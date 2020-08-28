Псковские боксеры заняли первые места на Кубке России

Псковские боксеры Глеб Голик и Сергей Егоров заняли первые места на Кубке России по боксу. Соревнования прошли 2 сентября в Ижевске.
Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»
На ринге встретились бойцы сборных команд Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество - Псковская область». Встреча завершилась ничьей - 4:4.
Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»
Глеб Голик победил в весовой категории 75 кг, а Сергей Егоров - более 91 кг.