Спорт

Месси объявил, что остается в «Барселоне»

Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что останется в составе команды. Ранее футболист сообщал о своем намерении покинуть «Барселону».«Я был уверен, что могу уйти. Президент (Хосеп Бартомеу.— “Ъ”) всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере €700 млн, а это невозможно»,— сказал футболист в интервью порталу goal.com.

В конце августа Лионель Месси объявил о своем желании покинуть «Барселону». Как отмечает «Коммерсант», в клубе заявили, что не собираются отпускать капитана команды, ссылаясь на отсутствие юридических оснований для расторжения контракта. Согласно его условиям, нападающий сможет покинуть клуб только за €700 млн или при желании «Барселоны» вести переговоры по продаже. Соглашение футболиста и «Барселоны» заключено до конца сезона-2020/21. Отец Лионеля Месси Хорхе раскритиковал руководство как «Барселоны», так и Испанской лиги за сообщения, что Месси может уйти из команды только за €700 млн.