Спорт

Пскович победил на Кубке России по шоссейному велоспорту

Пскович Даниил Баланев занял первое место на Кубке России по шоссейному велоспорту в гонке критериум на дистанции 50 километров. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Даниил тренируется в Центре спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта по велосипедному спорту-шоссе, - рассказал губернатор. - Поздравляю победителя и его наставника - Филиппова Александра Вячеславовича, заслуженного тренера России!».

Критериум - в шоссейном велоспорте групповая круговая (кольцевая) гонка, как правило по улицам города.