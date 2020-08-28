Спорт

Спортсмены Острова смогут получить образование без отрыва от соревнований и сборов

Спортсмены, занимающиеся в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе, получат возможность учиться в Псковском кооперативном техникуме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

При необходимости для них будут составляться индивидуальные планы освоения образовательных программ в связи с участием в соревнованиях и сборах. Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению, подписанному администрацией Островского района, АНО спортивно-оздоровительный центр «Юность» и Псковским кооперативным техникумом, учредителем которого является облпотребсоюз.

Планируется, что Псковский кооперативный техникум будет проводить активную профориентацию среди спортсменов-старшеклассников и прием их на обучение.

Во время встречи, когда обсуждались детали соглашения, директор спортивно-оздоровительного центра «Юность», заслуженный работник физической культуры Павел Мищенков поблагодарил стороны за поддержку и понимание. Он подчеркнул, что современным спортсменам, чтобы состояться в жизни, кроме высоких спортивных результатов и побед необходимы и профессиональные знания.

По словам председателя совета Псковского облпотребсоюза Николая Тесля, техникум может стать для молодых людей хорошим трамплином и стимулом продолжать учиться и дальше, например, в Московском кооперативном институте. В свою очередь в «Юности» могут проводиться студенческие соревнования, молодежные слеты и даже практика для студентов-поваров, так как спортивная база имеет хороший пищеблок.

«Подобное сотрудничество нам и самим интересно, - заметила директор техникума Юлия Самсонова. - В период пандемии мы наработали опыт дистанционного обучения с помощью специальной методологии и сейчас приобретаем новый модуль для такой практики. Думаю, что воспитанникам «Юности» будет интересна, например, такая востребованная специальность, как «программист», которая позволит совмещать спорт и удалённую работу. Таких специалистов сейчас не хватает и в городе, и в районе».

Отмечая позитивную часть подписанного соглашения, глава Островского района Дмитрий Быстров выразил надежду, что отношения между сторонами сложатся. «Псковский кооперативный техникум - крепкое, достойное учебное заведение. Наша общая задача запустить новую модель и наладить систему обучения. В итоге это принесёт пользу и ребятам, и нашему району и дальнейшему развитию кооперативного техникума», - резюмировал руководитель муниципалитета.