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Великолучанин Мухаммад Шехов провел боксерский поединок на шоу «Дерись и побеждай»

Спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», великолучанин Мухаммад Шехов провел титульный поединок в Москве в рамках боксерского шоу «Дерись и побеждай» за вакантный титул WBA International. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе.

«10-раундовый поединок во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) стал одним из главных событий вечера, - рассказали в клубе. - По итогам боя получился очень захватывающий поединок, в ходе которого судьи даже не смогли определить победителя и предоставили следующие записи: 96-94 в пользу Магомеда Курбанова, 99-92 в пользу Мухаммада Шехова, 95-95 ничья».

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Мухаммад Шехов на данный момент является обладателем титула WBA Asia в дивизионе 55,2 кг. В декабре 2019 года он единогласным решением судей забрал победу у никарагуанца Арона Хуареса и стал новым чемпионом Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации.