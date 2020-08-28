Спорт

Пскович Данил Герасимов прошел отбор на Чемпионат Европы по кикбоксингу

С 2 по 6 сентября 2020 года в Ульяновске проходил Чемпионат России по кикбоксингу. В соревнованиях принимали участие более 560 спортсменов из разных субъектов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в интернет-сообществе «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"», Псковскую область представлял спортсмен клуба - Данил Герасимов. По результатам соревнований он провел три боя, из них одержал три досрочные победы, и прошел отбор на Чемпионат Европы по кикбоксингу.

Тренируется боец в спортклубе «Мастер» (Псков), под руководством тренера по кикбоксингу – Александра Лоско.

В четвертый раз Ульяновск становится площадкой для состязаний сильнейших кикбоксеров России.