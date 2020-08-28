Простуда помешала великолукскому велосипедисту победить на чемпионате во Франции

Простуда помешала великолукскому велосипедисту Тимофею Шерстневу успешно выступить в составе команды GazProm-RusVelo на молодежном чемпионате Европы в городе Плуэ (Франция). В индивидуальной гонке спортсмен занял 21 место.
Тимофей Шерстнев. Фото: портал «Луки.ру»
«После смены теплого итальянского климата на дождливый французский, я подхватил простуду и не смог выступить в полную силу», - рассказал спортсмен. Теперь велосипедист вернется в Италию, где примет участие в гонках в команде RusVelo, пишет портал «Луки.ру».
Тимофей Шерстнев является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области.