Спорт

Простуда помешала великолукскому велосипедисту победить на чемпионате во Франции

Простуда помешала великолукскому велосипедисту Тимофею Шерстневу успешно выступить в составе команды GazProm-RusVelo на молодежном чемпионате Европы в городе Плуэ (Франция). В индивидуальной гонке спортсмен занял 21 место.

Тимофей Шерстнев. Фото: портал «Луки.ру»

«После смены теплого итальянского климата на дождливый французский, я подхватил простуду и не смог выступить в полную силу», - рассказал спортсмен. Теперь велосипедист вернется в Италию, где примет участие в гонках в команде RusVelo, пишет портал «Луки.ру».

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Тимофей Шерстнев является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области.