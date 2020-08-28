Спорт

Встреча участников воркаут-движения Ленинградской и Псковской областей пройдет 19 сентября

Встреча участников воркаут-движения Ленинградской и Псковской областей пройдет 19 сентября в Гдове. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Street Workout Pskov».

На воркаут-площадке (стадион у Дома пионеров) в Гдове 19 сентября в 12:00 пройдет межрегиональная встреча членов воркаут-движения из города Сосновый бор (команда «Вежливые люди») и членов воркаут-движения Псковской области (команда «Вeastonthebar_pskov») с участием спортсменов из Гдова.

Участники встречи продемонстрируют мастер-класс по воркауту, проведут бесплатную тренировку и поделятся советами спортивного самосовершенствования с жителями города.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.