Спорт

Три медали завоевали псковские гребцы на чемпионате России в Казани

Золото, серебро и бронзу завоевали псковские спортсмены на чемпионате России по академической гребле. Соревнования прошли 11-13 сентября в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Павел Сорин стал чемпионом в экипаже основной парной четверки сборной России, опередив серебряных медалистов на 5 секунд на 2000 м в финале. Благодаря победе в Казани Сорин стал шестикратным обладателем золота чемпионата страны. Александр Матвеев в парной двойке, только что вернувшись с европейского первенства в Дуйсбурге, стал вторым с отставанием от первого места менее чем в 7 секунд. У Матвеева - серебро.

В соревновании спортсменов с ПОДА пскович Вадим Морозов стал бронзовым призером чемпионата России, уступив почти 2,5 минуты признанному лидеру этой дисциплины Алексею Чувашеву из Московской области.

Тренер псковских гребцов Сергей Матвеев назвал результат выступления псковичей на чемпионате России достойным. Победителя чемпионата страны Павла Сорина ждет теперь тренировочный сбор со сборной России в Греции, после которого команда направится в Польшу для участия в континентальном чемпионате, отложенном с весны на осень из-за пандемии.