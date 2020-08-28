Спорт

Пскович стал номинантом федеральной конкурс-премии уличной культуры и спорта

Лидер движения Street Workout в Псковской области Виталий Дидыч стал номинантом федеральной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» за вклад в развитие уличных культур России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном спортивном движении.

По итогам онлайн-отбора определили шорт-листы, в которые вошли топ-3 и топ-6 участников в зависимости от номинации. Среди них один представитель Псковской области в номинации «Общественник года».

Оффлайн-этап проекта назначен на 1-4 октября в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Премия «КАРДО» создана общественной организацией «ОФФБИТС» при поддержке Фонда президентских грантов в 2017 году. Премия вручается за прошедший год лучшим деятелям уличного искусства и спорта уже третий год подряд. Оценку заявок производили именитые эксперты - 51 судья из 15 стран мира.