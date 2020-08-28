Спорт

До 22 сентября участие в гонке с препятствиями в Пскове обойдется дешевле

Только 10 команд смогут выйти на старт гонки с препятствиями, которая пройдет в Пскове в рамках Открытого кубка клуба «Супер фитнес Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, подать заявку на участие можно уже сейчас.

26 сентября соревноваться на трассе будут мужчины и женщины, а также юноши и девушки (не более 10 человек в каждой категории). Участникам гонки необходимо будет преодолеть 4-5км дистанцию, на которой через каждые 400-500 м будут размещены различные препятствия (рукоходы, переноска тяжестей, баланс и др.).

27 сентября проверить себя на дистанции предстоит командам. В составе каждой команды должно быть 5 человек (не менее 1 девушки).

Стоимость участия только до 22 сентября:

- в личном зачете – 1200 рублей

- в командном – 6000 рублей за команду

Билет участника можно приобрести:

- в кассе клуба «Супер фитнес» по адресу: Рижский проспект, 16

- перевод на карту Сбербанка, +79113501894, получатель Георгий Сергеевич П.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на официальных страницах фитнес-клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте», в положении соревнования, а также на странице директора сети клубов Георгия Пономарева.