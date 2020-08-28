Спорт

Ремонтные работы на стадионе «747» в Пскове завершатся в конце сентября

Ремонтные работы на стадионе «747» («Локомотив») в Пскове завершатся в конце сентября. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов сообщил сегодня, 18 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он напомнил, что на стадионе проводятся работы по реновации футбольного газона и беговых дорожек.

Александр Коновалов подчеркнул, что ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе необходимы. «Футбол - самый массовый вид спорта в Пскове, много детей в городе занимаются этим видом спорта, кроме того, активно открываются футбольные группы для девочек», - сказал он.

Замглавы администрации Пскова отметил, что стадион «747» станет базой для юношеских команд, а «Машиностроитель» - территорией для профессионалов.