Спорт

Студенты Великолукской академии физкультуры и спорта победили на велогонке в Омске

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) победили на чемпионате России по велоспорту на треке в Омске 18 сентября. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ВЛГАФК

В командной гонке на три километра победили студентки первого курса ВЛГАФК, члены сборной команды Москвы - Софья Балаева и Анастасия Куценко. Второе место заняли представительницы академии из команды Ростовской области - Кристина Посконина и Анна Байдак.

Среди мужчин второй стала команда Москвы, в состав которой входят студенты великолукской академии - Иван Герасимов и Александр Шакотько.