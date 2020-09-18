Всероссийский день бега «Кросс наций - 2020» проходит в Великих Луках сегодня, 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Старт состоялся в 12.00. Дистанция проходит по следующему маршруту: старт на набережной реки Ловать, на площадке перед лестницей к обелиску Славы - набережная реки Ловать - Краснофлотская набережная - плотина на реке Ловать - набережная Лейтенанта Шмидта (тротуар) - набережная реки Ловать - улица Пушкина (тротуар) - остров Дятлинка - набережная реки Ловать (вдоль крепостного вала) - финиш на площадке перед лестницей к обелиску Славы.
|
Дистанция
|
Возрастная группа
|
1000 м
|
VIP-забег (мужчины и женщины)
|
4000 м
|
Девушки 2001-2002 г. р.;
|
4000 м
|
Юноши 2001-2002 г. р.;
|
8000 м
|
Девушки и юноши 2001-2002 г. р.;
Проводят соревнования комитет по спорту Псковской области и региональная Федерация легкой атлетики.