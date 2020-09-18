Спорт

«Кросс наций - 2020» проходит в Великих Луках

Всероссийский день бега «Кросс наций - 2020» проходит в Великих Луках сегодня, 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Старт состоялся в 12.00. Дистанция проходит по следующему маршруту: старт на набережной реки Ловать, на площадке перед лестницей к обелиску Славы - набережная реки Ловать - Краснофлотская набережная - плотина на реке Ловать - набережная Лейтенанта Шмидта (тротуар) - набережная реки Ловать - улица Пушкина (тротуар) - остров Дятлинка - набережная реки Ловать (вдоль крепостного вала) - финиш на площадке перед лестницей к обелиску Славы.

Дистанция Возрастная группа 1000 м VIP-забег (мужчины и женщины) 4000 м Девушки 2001-2002 г. р.;

Женщины 2000-1987 г. р.;

Ветераны 1986 г. р. и старше. 4000 м Юноши 2001-2002 г. р.;

Мужчины 2000-1987 г. р.;

Ветераны 1986 г. р. и старше. 8000 м Девушки и юноши 2001-2002 г. р.;

Женщины и мужчины 2000-1987 г. р.;

Ветераны 1986 г. р. и старше.

Проводят соревнования комитет по спорту Псковской области и региональная Федерация легкой атлетики.