Спорт

Псковичи и петербуржцы не выявили победителя в матче первенства Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков» провел очередной матч в первенстве среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу, 19 сентября, наша команда встречалась с петербургским клубом «С.П.Б.К.Л.С.».

Счет поединка - 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. На 56-й минуте петербуржец Артак Абраамян ударом с 11-метровой отметки открыл счет. Восемь минут спустя Александр Коренблюм восстановил равновесие. На 75-й минуте псковичи вышли вперед: капитан команды Кирилл Турчин реализовал пенальти. Однако удержать победный счет «Пскову» не удалось. Уже в добавленное время арбитр встречи назначил второй пенальти в ворота Дениса Трункина - удар Владислава Троценко оказался точен.