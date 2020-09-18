Спорт

ФК «Луки-Энергия» проиграл старейшему клубу России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России среди команд ПФЛ.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 20 сентября, великолучане в гостях встретились с клубом «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, Московская область).

Хозяева поля пропустили первый гол уже на 2-й минуте игры, однако в дальнейшем сумели дважды поразить ворота соперников. Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу подмосковных футболистов.

Напомним, клуб из Орехово-Зуево считается одним из старейших в России (основан в 1909 году).