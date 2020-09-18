Спорт

В Псковской области названы победители «Кросса нации»

Названы победители регионального этапа всероссийского дня бега «Кросс нации-2020», который прошел 19 сентября в Великих Луках. Об этом пишет портал «Луки.ру».

На дистанции 1000 метров (VIP-забег), среди женщин на первом месте оказалась Ольга Иголкина из Локни, на втором месте - представитель великолукского наркологического диспансера Наталия Ляне, а «бронзу» завоевала представитель Себежского ДЮКФП Татьяна Максимова.

На этой же дистанции среди мужчин «золото» завоевал Иван Пискунов из ВЛГАФК, «серебро» досталось Наиму Мамадову, из Великолукского рыбного комбината, а на третьем месте оказался представитель ПГУП Геннадий Раницев.

На дистанции 4 километра среди девушек и юношей, первое место у Анны Головой (ВЛГАФК) и Андрея Костененко (ВМК), на втором месте оказались Дарья Блажевич (ВЛГАФК) и Александр Дулик (ВЛГАФК), а третье место у Натальи Ильиной (ВЛГАФК) и у Азамата Аскерова (ПГУПС).

На дистанции 4 километра среди женщин и мужчин на первом месте оказались Ирина Толкачева (ВЛГАФК) и Илья Уткин (Великие Луки), на втором месте - Екатерина Плавинская (ВЛГАФК) и Никита Тюльков (Псков), а на третьем - Анна Игнатенкова (Великолукская ДЮСШ) и Сергей Артамонов (Великие Луки).

На дистанции 4 километра среди ветеранов женщин и мужчин на первую ступень пьедестала зашли Маргарита Андреева из Опочки и Сергей Соляник из Псковского района, на второй ступени пьедестала оказались Юлия Афонченкова (Великие Луки) и Александр Сукманов (Псковский район), а на третьей - Наталия Новикова из Великолукского района и Юрий Васильев из Невеля.

На дистанции 8 километров среди юношей на первом месте оказался Павел Яковлев (Великие Луки), на втором - Андрей Иванов (Великие Луки), а на третьем - Владимир Королев (Новосокольники).

В забеге на 8 километров среди мужчин и женщин «золото» взяли Яна Михайлова (Псковский район) и Сергей Макаревич (Невель), «серебро» у Татьяны Богатыревой (Великие Луки) и Николая Купцова (Великолукский район), а «бронза» у Полины Коваленко (Великие Луки) и Хуршида Неверовского (Остров).

На дистанции 8 километров среди ветеранов женщин и мужчин на первую ступень пьедестала взошли Наталья Сидорова (Великие Луки «Айсберг») и Вячеслав Лобанов (д. Русаново), на вторую ступень поднялись Оксана Байковская (Великие Луки «Грань») и Юрий Иванов (д. Дуброво), а на третьей ступени оказался Иван Сниткин (д. Жестки).

Все победители и призеры были награждены памятными медалями, кубками и грамотами. Также все участники соревнований получили памятные магниты.