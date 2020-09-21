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Спорт

1945 метров пробежали псковичи по Финскому парку

21.09.2020 14:46|ПсковКомментариев: 0

Активисты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы организовали в Пскове забег для молодежи, посвященный Всероссийскому дню бега. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, мероприятие состоялось в Финском парке.

Перед началом забега для всех желающих провели разминку. Во время подвижных игр были разыграны сувениры среди участников мероприятия.

Более 80 человек пробежали символическую дистанцию 1945 метров.

«В дальнейшем мы планируем проводить пробежки регулярно, поскольку бег является одним из самых массовых, доступных и популярных видов спорта», - сказал исполнительный секретарь Псковского городского отделения партии Дмитрия Яковлев.

Теги: #Единая Россия #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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