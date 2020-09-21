Спорт

До старта гонки с препятствиями в Пскове остается неделя

Псковичей ждут на гонке с препятствиями, которая пройдет в Пскове в эти выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, 26 сентября спортсмены будут соревноваться в личном зачете, а 27 сентября на старт выйдут команды.

Участникам гонки необходимо преодолеть дистанцию длиной 4-5 км, на которой через каждые 400-500 м будут размещены различные препятствия (рукоходы, переноска тяжестей, баланс и другие). В составе каждой команды должно быть 5 человек (не менее 1 девушки).

«Билетов осталось немного. Но! Сейчас еще есть возможность забронировать себе место в гонке. Проверь себя на прочность и гордись, что ты не "диванный аналитик"», - отметили в фитнес-клубе.

Более подробная информация размещена на официальных страницах фитнес-клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте», а также в группе гонки.