Спорт

Испорченные вандалами тренажеры восстановили в Острове

Уличные тренажеры, ранее испорченные вандалами, отремонтировали в парке Победы в Острове. Об этом пишет газета «Островские вести» со ссылкой на заместителя председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации Александра Воронкова.

Фото: газета «Островские вести»

Отмечается, что на тренажерах нельзя было заниматься длительное время, поскольку ожидалось поступление нового подшипника с завода. Когда деталь получили, сотрудники ПЖРЭУ восстановили спортивный снаряд.

Фото: газета «Островские вести»

Спортом горожане могут заниматься и на стадионе микрорайона Остров-3. Там при содействии районной администрации военнослужащие смонтировали воркаут-площадку.