Спорт

Псковичка стала чемпионкой России по брейкингу на соревнованиях в Казани

Команда Псковской области достойно выступила на Чемпионате и Первенстве России по брейкингу в Казани. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» Кристина Кочнева, в номинации 11-13 лет воспитанница центра стала Чемпионкой России. В остальных номинациях псковичи вошли в число 8 лучших.

19-20 сентября в Казани проходил Чемпионат и Первенство России по брейкингу, также в рамках него прошли Всероссийские соревнования по брейкингу.

Данные соревнования являются официальными, рейтинговыми, на основе них формируется сборная России по брейкингу.

Результаты участия сборной Псковской области по брейкингу:

Первое место в номинации Breaking 1х1 11-13 лет девушки заняла Костина Мария (B-girl Masha Uragan) г. Псков

Топ 8 в номинации Breaking 1х1 11-13 лет юноши - Костин Никита (B-boy Poltos) г. Псков

Топ 8 в номинации Breaking 1х1 16-18 лет юноши - Зборомирский Кирилл (B-boy RedBoy) г. Псков

Топ 8 в номинации Breaking 1х1 женщины 19 лет и старше - Кочнева Кристина (B-girl Kristina) г. Псков.

Топ 8 в номинации Breaking 3х3 11-15 лет - Костина Мария, Костин Никита, Комендант Данила (г. Псков).

Топ 8 в номинации Breaking 3х3 19 лет и старше - Кочнев Кирилл (г. Псков) (в составе сборной команды г. Псков и г. Ростов-на-Дону).

Топ 16 в номинации Breaking 1х1 14-15 лет девушки - Громова Софья (B-girl Sonya) г. Печоры.

Победа Марии Костиной дает ей возможность попадания в сборную России по брейкингу, бесплатного участия в сборах для команды России по брейкингу.

«Данные соревнования являются важнейшими, так как на их основе формируется сборная России. География участия - колоссальная! Вся Россия приехала бороться за победу. Несмотря на пандемию, сборной Псковской области по брейкингу удалось даже в домашних условиях подготовиться и достойно представить область на Всероссийском уровне», - сообщила Кристина Кочнева.

В ближайшее время команда «…Хоть Отбавляй!» вновь отправится отстаивать честь Псковской области в Москву и Смоленск на два фестиваля по брейкингу. 18-19 октября предстоят Международные рейтинговые соревнования по брейкингу «Russian Open Breaking Championship».

Тренер детей и юниоров: Кочнев Кирилл Романович.