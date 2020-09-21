Спорт

Пскович стал серебряным призером Чемпионата России по прибрежной гребле

Гребец из Пскова Максим Бабаджанов стал серебряным призером Чемпионата России по прибрежной гребле. Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Максим Бабаджанов выступил на Чемпионате России по прибрежной гребле, который проводился в Крыму рядом с городом Саки 19-21 сентября, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Выступая в классе «Четверка парная с рулевым» Бабаджанов вместе с гребцами, представляющими другие регионы страны, стал серебряным призером. Таким образом, он повторил свой прошлогодний успех: в прошлом году он также стал вторым в прибрежной гребле в Чемпионате России. Тренер гребцов Сергей Матвеев отметил, что у прибрежной гребли есть неплохие шансы на попадание в Олимпийскую семью уже в 2024 году.

Лидеры псковской академической гребли Павел Сорин и Александр Матвеев отправились на сборы, предваряющие завершающие старты этого сезона. Сорин в Греции будет готовиться к Чемпионату Европы в Польше, а Матвеев к молодежному первенству страны в Ростове-на-Дону.