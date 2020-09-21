Спорт

Мастер-класс по воркауту пройдет в Пскове 24 сентября

Мастер-класс по воркауту пройдет для студентов и молодежи в Пскове 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Мероприятие состоится на спортивной площадке возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского в 18.30. «Вместе с тренировками по воркауту вы пройдете путь от подготовки до сдачи нормативов комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне"», - отметил Виталий Дидыч.

Проект развития воркаут движения, как основа подготовки к ГТО реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодежного центра.