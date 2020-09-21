Спорт

Замечания по строительству ФОКОТа в Плюссе устранят до 1 октября

Замечания по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Плюссе устранят до 1 октября. Об этом сообщила официальный представитель областного комитета по спорту Елена Деркачева в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«Когда откроют новый стадион в поселке Плюсса? Объект уже готов для эксплуатации. Все очень ждут этого события!» - написал местный житель.

«В настоящее время подрядчик устраняет замечания, высказанные заказчиком - администрацией Плюсского района. Плановая дата устранения замечаний по объекту - до 1 октября 2020 года», - сообщила Елена Деркачева.

ФОКОТ возводится по партийному проекту «Единой России» «Детский спорт».

Финансирование строительства ФОКОТа в Плюссе осуществляется из трех источников, и большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (25 млн рублей). Региональное софинансирование предусмотрено в размере более 12 млн рублей. Также небольшие расходы понесет муниципальный бюджет.