Спорт

В Невельском районе открыли зал для самбо

Сегодня, 25 сентября, в Невеле открыт зал для занятий самбо в школе имени №1 К. С. Заслонова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России», депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский поздравил школьников с открытием зала и отметил, что теперь у ребят есть возможность в комфортных условиях осваивать искусство единоборств.

«Проект «Самбо в школу» делает спорт ближе, дает ребятам возможность раскрыть свой потенциал. Кто-то, возможно, будет заниматься на любительском уровне, а для кого-то тренировки в зале станут первой ступенью профессиональной карьеры юных спортсменов. Мы уже во многих школах региона оборудовали школьные залы борцовскими коврами, эта работа будет продолжена», — сказал Александр Козловский и пожелал невельским ребятам плодотворных тренировок и успехов на пути к новым спортивным высотам и достижениям.

Всего в Псковской области до конца этого года планируется оборудовать борцовскими коврами 34 зала самбо. Проект «Самбо в школу» реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее залы для единоборств были открыты в Великих Луках, Псковском, Себежском, Локнянском, Красногородском,Гдовском, Великолукском районах.