Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для молодежи Пскова. ВИДЕО

В Пскове для молодежи прошел мастер-класс по воркауту. Спортивное мероприятие проводилось рамках проекта развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО и собрало более 50 студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили его организаторы.





Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации области, администрации города Пскова, проектного офиса команды 2018, регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки региона, Псковского городского молодежного центра.

Присоединиться к воркаут-движению можно в группе Street Workout Pskov.