Спорт

Пскович завоевал «бронзу» на Международном Балтийском марафоне в Санкт-Петербурге

Псковский спортсмен Александр Кузьмин завоевал «бронзу» на Международном Балтийском марафоне в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Вернулся на тумбочку! Сегодня занял 3 место на Международном Балтийском марафоне в Санкт-Петербурге», - написал спортсмен и добавил, что пробежал 10,550 км за 38:45 минут (темп 3:41 мин/км).

Международный Балтийский марафон в Санкт-Петербурге - это легкоатлетические соревнования по бегу, в рамках которого можно проверить свои силы в нескольких дистанциях: 5,275 км, 10,55 км; 21,1 км, 42,2 км и 63,3 км. Кроме того, предусмотрена дистанция для детей протяженностью в один километр.

В 2018 году, который стал для соревнования дебютным, его посетили участники из пяти стран. Помимо России, в Международном Балтийском марафоне приняли участие спортсмены из Белоруссии, Италии, Казахстана и Молдовы.