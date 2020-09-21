Спорт

Псковские росгвардейцы победили в чемпионате по легкоатлетическому кроссу

Чемпионат города Пскова по легкоатлетическому кроссу прошел 27 сентября в Корытовском лесопарке. В турнире приняли участие более 60 спортсменов, в том числе военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии, в ходе соревнований среди мужчин на дистанции 3000 м «серебро» завоевал старший лейтенант Алексей Бучин. На дистанции 6000 метров среди мужчин «золото» получил капитан юстиции Руслан Ильин, а среди женщин первое место заняла младший сержант полиции Светлана Рябкина.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и дипломами.