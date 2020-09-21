Спорт

Спортсменки из Куньи заняли второе место в финале проекта «Мини-футбол - в школу»

Спортсменки из Куньи заняли призовое место на всероссийском финале 15-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу». Об этом сообщается на портале Ассоциации мини-футбола России.

Отметим, что финал прошел 25 сентября в УСК «Подмосковье» в Щелково.

За призовые места в рамках второго заезда 15-го всероссийского финала боролись 30 команд из разных уголков России, успешно преодолевшие все отборочные соревнования проекта «Мини-футбол - в школу». Победители и призеры юбилейного сезона еще в одной категории юношей и девушек будут определены в рамках заключительного финала 2 октября. Решающие игры также пройдут в Щелково.

Среди команд девушек 2006-2007 годов рождения команда Куньинской школы заняла второе место. Кроме того, лучшим бомбардиром признана учащаяся этой школы Анастасия Голубева.