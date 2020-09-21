Спорт

На старт «Гонки героев» в Пскове вышли более 20 человек

Псковичи и новгородцы стали участниками «Гонки героев», которая прошла в Пскове в рамках Открытого кубка клуба «Супер фитнес Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, в личном зачете соревновались более 20 спортсменов, также на старт вышли 4 команды.

Несмотря на то, что гонка с препятствиями проходила в спортзале, трасса была не из легких. Участникам пришлось пробежать около 5 км, при этом преодолевая рукоходы, брусья, карабкаясь по «скалам» и перенося тяжести.

«Борьба была упорной и жесткой. Победителем стала команда "Надежда". Ее участники прошли дистанцию быстро, четко и без штрафов. Они показали нереально слаженную работу», - пояснил директор сети фитнес-клубов Георгий Пономарев.

На втором месте – «Беганутые». Их выступление поразило сочетанием силы, грации и нереального упорства. Третье место завоевали новгородцы – «Чпок и его команда». Они запомнились песнями и танцами во время бега. И совсем немножко до «бронзы» не хватило команде «Сфера».

В личном зачете отличились Людмила Козлова, Елена Федорова и Ангелина Судакова. Среди мужчин лучше всех выступили Виктор Рыженков, Михаил Батура и Михаил Лазуткин.

Подробнее читайте на официальных страницах фитнес-клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» в социальной сети «ВКонтакте», в группе гонки.