Спорт

Современную спортплощадку создают на улице Шестака в Пскове

Многофункциональная спортивная площадка возводится на улице Шестака в Пскове. Об этом заместитель главы администрации города Александр Коновалов сообщил в инстаграм-аккаунте.

Площадка предполагает обустройство искусственного футбольного газона, игровой многофункциональной площадки, силового комплекса для воркаута, игровой зоны для малышей. Спортивный комплекс будет оснащен современным синтетическим покрытием, а территория будет огорожена и освещена, что позволит пользоваться ею и в вечернее время.

«В городе Пскове в последние несколько лет развитию доступной спортивной инфраструктуры, приближенной к густонаселенным местам проживания граждан, уделяется все больше внимания. В ход идут разные механизмы: федеральные и партийные проекты, муниципальные программы и партнерские проекты с частными инвесторами. К радости горожан и министерство обороны не осталось в стороне», - заметил Александр Коновалов.