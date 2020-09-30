Спорт

«Псков» поборется за Кубок Северо-Запада по футболу

Футбольный клуб «Псков» примет участие в розыгрыше Кубка среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад». Турнир стартует 11 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в межрегиональном объединении федераций футбола «Северо-Запад», в соревновании будут участвовать пять команд.

Кроме «Пскова», это петербургские «С.П.Б.К.Л.С» и «Ядро», «Электрон» из Великого Новгорода и «Ленинградец» из Ленобласти.

На первом этапе клубы сыграют по разу каждый с каждым. 7 ноября две лучшие команды проведут финальный матч.