Спорт

Псковская область входит в топ-10 самых «шагающих» регионов во Всероссийский день ходьбы

В первую десятку российских регионов по популярности участия во Всероссийском дне ходьбы входят Башкирия, Ставрополье, Алтайский край, Карелия, Тамбовская, Саратовская, Вологодская, Иркутская, Псковская и Воронежская области. Рейтинг составлен по данным числа участников Дня ходьбы.

Ежегодный День ходьбы проходит уже в шестой раз по инициативе Олимпийского комитета России. В этом году центральной площадкой праздника стал Новороссийск, пишет портал о спорте и туризме ТурСтат

Во Всероссийском дне ходьбы принимают участие более 250 тысяч человек в 48 регионах страны.

В Башкирии - более 66 тысяч участников Дня ходьбы, в Ставрополье - 15 тысяч, в Алтайском крае - более 13 тысяч, в Карелии и Тамбовской области - по 4 тысяч, в Псковской области - 1,6 тысяч.

Во всем мире День ходьбы привлекает более 12 миллионов участников.