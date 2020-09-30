Спорт

Матчи хоккейного турнира в Пскове проходят без зрителей

В Пскове стартовал отборочный этап юбилейного X всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, первые матчи прошли в субботу, 3 октября, в Ледовом дворце. Сегодня встретились «Аванта-Псков» - «Красный город» и «Евро-Керамика» – «Звезда». Завтра сыграют «Медведи» – «Гвардия» и «Плесков» – «Беркут».

Как сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте» всего в отборочном турнире примут участие 11 команд. В рамках борьбы с распространением коронавируса матчи проводятся без зрителей.