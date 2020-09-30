Анатолий Турчак покинул пост президента МРО «Северо-Запад»

Президент МРО «Северо-Запад» Анатолий Турчак, занимавший данную должность на протяжении 25 лет, подал заявление о сложении своих полномочий. Об этом сообщается в официальной группе объединения в соцсети «ВКонтакте».
Фото: группа МРО «Северо-Запад»
«Футбол любил, люблю и буду любить!!!» – написал Анатолий Турчак в конце своего заявления.
В соответствии с Уставом МРО «Северо-Запад» выборы нового президента должны пройти в рамках внеочередного общего собрания, дату проведения которого в ближайшее время определит исполком межрегионального объединения федераций футбола.
В то же время Анатолий Турчак продолжает исполнять обязанности члена Бюро исполкома Российского футбольного союза.