Спорт

Сотрудник великолукского изолятора стал вторым на чемпионате Федерации боевого самбо

Младший инспектор дежурной службы следственного изолятора №2 в Великих Луках Евгений Никитенков занял второе место на чемпионате Федерации боевого самбо в России в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудник СИЗО-2 провел три боя со спортсменами из Тверской области и Дагестана, в двух из которых одержал победы. В итоге Евгений Никитенков стал серебряным призером по профессиональному боевому самбо в весовой категории до 57 кг.

Всего в чемпионате приняли участие 11 команд - 157 участников из разных регионов России.