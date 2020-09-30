Спорт

Путин раскритиковал правительство за нерешенный вопрос со статусом педагога для тренеров

Президент России Владимир Путин недоволен, что правительство не выполнило его поручение - он удивился, что просьба руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой дать тренерам статус педагога так и не решена. Глава государства дал поручение заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко вернуться к этому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее Винер-Усманова неоднократно сетовала на проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения. По ее словам, не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, не решен вопрос об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации «тренер-преподаватель». На нынешней встрече президента с членами Общественной палаты нового состава, которая проходит в режиме видеоконференции, Винер-Усманова вновь вернулась к этой теме.

«Обязательно вернемся к закону - 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича [Кириенко] взять на заметку и вернуться к этому, Игоря Евгеньевича Левитина [помощник президента РФ] привлечь обязательно, коллег из Министерства спорта», - пообещал глава государства. При этом Путин признался: «Я даже не очень понимаю, почему не реализованы ваши предложения».

По словам Винер-Усмановой, содержание образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Спорт» и «Тренер по виду спорта. Преподаватель» так и не обеспечивает должного уровня подготовки специалистов. В России есть спортивные клубы, в которых занимаются 40% людей без физкультурного образования, уточнила руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она добавила, что физкультурные вузы выпускают людей, которые оказывают услуги, «у нас должны быть грамотные педагоги, которые должны знать все о ребенке».

Кроме того, Винер-Усманова предложила разработать стандарт по строительству жилищных комплексов, который бы обязательно предусматривал также строительство спортивной, культурно-образовательной инфраструктуры, чтобы возможность заниматься спортом была в шаговой доступности.