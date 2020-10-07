Спорт

Тремя стадионами в Пскове будет управлять одно юрлицо

Три стадиона Пскова - «Электрон», «Машиностроитель» и «Локомотив» - будут объединены в одно юридическое лицо. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН глава администрации города Александр Братчиков.

«Все они объединяются в одно юридическое лицо, которое будет управлять тремя стадионами», - пояснил он.

Готовность «Машиностроителя», по его словам, очень высокая. «Поле уложено, асфальтирование проведено, большая часть отделочных работ сделана, отопление подключено, строительство сетей завершено. Осталось сделать улицу Спортивную — если успеем, то в этом году», - сказал глава городской администрации и добавил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 1 декабря.

«Локомотив» уже готов, он будет сдан в эксплуатацию примерно через полторы недели.

На «Электроне» планируют оставить «спортивное ядро» и предусмотреть там ледовый каток.