Спорт

Псковские сап-серферы преодолели более 300 км по Чудскому озеру

Псковские сап-серферы Кирилл Головин и Руслан Шалько преодолели по Чудскому озеру 314 километров. Путь по воде от Пскова до акватории Финского залива занял 12 дней.

Каждый день молодые люди отчитывались о своем передвижении МЧС. Изначально путешествие должно было занять 10 дней, но в итоге потратили 12, из них 3 они просто стояли на месте, поскольку двигаться не позволяли погодные условия, сообщает ГТРК «Псков».

Спортсмены планировали добраться до Кронштадта, но двигаться дальше им не позволили правила безопасности.

«То, что мы прошли сейчас, это был очень важный опыт, - отметил Руслан Шалько. - И сейчас, если мы будем выбирать какой-либо маршрут, чтобы пройти или поставить новый рекорд, или испытать себя, то будем выбирать именно реки, не открытую воду».

Достижение планируют зарегистрировать в международной книге рекордов.