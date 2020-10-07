Спорт

Михаил Ведерников рассказал о любимом виде отдыха от работы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем нового выпуска программы «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР» и ответил на вопросы, касающиеся развития псковского региона и города Пскова. В частности, самый первый вопрос, на который он ответил, касался его отношения к спорту и развития этой отрасли в Псковской области.

«Я в основном уже не профессиональным спортом занимаюсь, а общей физической подготовкой. Стараюсь бегать, ходить, делать зарядку и физические упражнения. На остальное время не хватает. Правда, иногда получается выезжать пострелять — это хорошая отдушина в нашей работе», - рассказал глава региона.

Что касается развития спорта в целом, Михаил Ведерников отметил, что в рамках реализации нацпроекта в Псковской области ежегодно вводится много объектов спортивной инфраструктуры. «Ежегодно мы устанавливаем по региону 100 воркаут площадок и есть одна большая воркаут площадка на улице Воеводы Шуйского в Пскове, где в 2019 году прошел этап кубка мира по воркауту. В этом году установили теннисный стол, добавили конструкцию с «грушей», - пояснил губенатор.

«Это единственное место с таким числом уличных снарядов, и оно пользуется попоулярностью среди жителей. А для нас важно, чтоб как можно больше людей приобщались к спорту — если не профессиональному, то хотя бы к любительскому», - заключил Михаил Ведерников.