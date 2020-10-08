Спорт

Псков вошел в топ-10 самых шагающих городов России

Псков вошел в топ-10 городов по активности участия во Всероссийском дне ходьбы. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Всероссийский день ходьбы отмечался 3 и 4 октября 2020 года.



Источник: znamkaluga.ru

На первом месте с серьезным отрывом оказался город Уфа – более 66 тысяч участников. На втором месте - Ставрополь (15 тыс.), на третьем - Барнаул (более 12 тыс.). В пятерке лидеров - Петрозаводск (4 тыс.) и Тамбов (4 тыс.).

Также в топ-10 самых шагающих городов России вошли Саратов (3,3 тыс. участников), Вологда (2,2 тыс.), Иркутск (более 2 тыс.), Псков (1,6 тыс.) и Воронеж (более 1,5 тыс.).