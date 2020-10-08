Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграет сегодня с «Динамо-2»

Сегодня, 13 октября, в группе 2 пройдут семь матчей 11-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2020-2021 годов.

Как сообщается в группе ФК «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте», в 9.00 начнутся два матча: «Зенит» – «Локомотив-Казанка» и «Чита» – «Муром». В 13.00 пройдут матчи «Родина» – «Тверь», «Знамя Труда» – «Звезда» и «Ленинградец» – «Смоленск».

В 16.00 встретятся «Торпедо-Владимир» и«Олимп-Долгопрудный».

Завершит день матч между «Динамо-2» и «Луки-Энергия». Он начнется в 17.00.