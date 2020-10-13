Спорт

Центр смешанного боевого единоборства откроется в Пыталово

17 октября в Пыталово состоится открытие Центра смешанного боевого единоборства – ММА. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской Федерации ММА, он создан на базе филиала Островского многопрофильного колледжа по адресу: ул. Красноармейская, 51.

Это уже третий спортивный зал в Псковской области, открытый при поддержке региональной Федерации ММА. Предстоящее мероприятие также состоится благодаря поддержке администрации Пыталовского района и администрации области.

Это совместный проект с региональной общественной организацией «Центр искусства, физкультуры и развития» (ПРОО «Цифра»).

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс и открытая тренировка для спортсменов под руководством мастера спорта по ММА, чемпиона России по смешанному боевому единоборству ММА среди студентов, профессионального бойца Руслана Шамилова.

Открытие центра состоится 17 октября в 15.00.