Спорт

ФК «Псков» дозаявил четырех футболистов на кубок Северо-Запада

ФК «Псков» дозаявил четырех футболистов для участия в розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад» сезона 2020. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации футбола.

В списке дозаявленных игроков – хорошо известные псковским любителям футбола: защитник Сергей Бухаров, а также полузащитники Александр Алексеев, Иван Иванов и Дмитрий Мотлахов.

18 октября псковичи на выезде сыграют в первом полуфинальном поединке против петербургской команды «Ядро». Ответная встреча состоится ровно через неделю, 25 октября, на стадионе «Локомотив» в Пскове.