Спорт

Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области

Глава региона Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии открытия второго чемпионата по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области. Мероприятие прошло на одном из стрелковых полигонов региона 16 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Церемония началась с исполнения оркестром гимна России. В это время государственный флаг России, а также флаг Псковской области поднимали представители команды-победителя прошлого года - сотрудники одной из силовых структур.

Во время обращения с приветственным словом к участникам глава региона поздравил их с открытием соревнований. «В прошлом году мы заложили хорошую традицию. К сожалению, противовирусные мероприятия не дают в настоящее время провести соревнования в широком формате. Тем не менее сюда прибыли более 100 участников, порядка 30 команд», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что соревнования проходят при поддержке областной администрации. К списку спонсоров также присоединились несколько организаций региона. По словам Михаила Ведерникова, это позволило значительно улучшить материально-техническую базу, а также создать комфортные условия для размещения команд.

«У вас будет возможность это оценить и дать обратную связь. Я желаю всем успехов, точных выстрелов. Командам - слаженной безопасной работы. Желаю всем, чтобы адреналин не опережал выстрел», - подчеркнул Михаил Ведерников.

После торжественной церемонии открытия личные составы команд силовых структур отправились на огневые рубежи. Им предстоят дневные и ночные практические стрельбы. Губернатор в это время ознакомился с условиями размещения участников соревнований, а также вместе с главным судьей соревнований Валерием Емцевым изучил все огневые точки, на которых предстоит выступать командам администрации Псковской области вместе с другими любительскими коллективами.

Отметим, в первом открытом чемпионате по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области, который состоялся в мае 2019 года, приняли участие более 350 человек в составе 68 команд. Глава региона Михаил Ведерников завоевал награду лучшего дуэльного стрелка.