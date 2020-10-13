Спорт

Заключительный этап Кубка России прошел в Псковской области

16 и 17 октября в Псковской области прошел заключительный этап Кубка России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы ралли, гонка стартовала в пятницу полноценным «ночным» грунтовым спецучастком «На все сто». Победу на нем одержал Илья Лотвинов. На СУ1 сошли два экипажа из-за моторов, а Петров и Верещагин вылетели в темный лес. Ярославцы предприняли попытку вернутся по «супер ралли», но продолжить гонку не получилось.

Второй соревновательный день состоял из шести допов. Резко именить манеру пилотирования после скоростного СУ2 «Кубок Екатерины II» на закрученном СУ3 «Столбушинский» получилось не у всех. Жестко приземлился на трамплине и сошел с трассы Константин Тарасов, а вот крепко приложившему свой «Лансер» на СУ2 Громову удалось хоть и с опозданием, но пройти «Столбушинский» и добраться до сервиса, чтобы продолжить борьбу.

СУ 4 выиграл экипаж Дениса Ростилова и Георгия Трошкина, за что он получил спецприз – «Кубок главы Новоржеского района». Второй трофей у экипажа за лучшее время на «Кубке Екатерины II».

Судьбоносным стал СУ5 «Кубок главы Бежаницкого района», и не только из-за за местной «достопримечательности», которая зовется «Гагаринский поворот». На этой гонке здесь попадали друг на друга сразу шесть машин.



Экипаж Лотвинова получил 20 секунд за опоздание на КВ и штраф отбросил его на третью позицию. Лидером гонки стал Денис Ростилов. Илья пытался отыграться за оставшиеся два допа, но прибавил Дмитрий Мячин и не оставил шансов ни Ростилову, ни Лотвинову.

Победу на ралли «Пушкинские Горы 2020» одержали Дмитрий Мячин и его штурман Юрий Куликов.

Призеры ралли «Пушкинские Горы 2020»

Абсолют

Стартовало 47. Финишировало 30

1 место – Дмитрий Мячин, Калининград, Юрий Куликов, СПб, SKODA Fabia R5;

2 место – Илья Лотвинов, Павел Шевцов, Санкт-Петербург, SKODA Fabia R5;

3 место – Денис Ростилов, Екатеринбург, Георгий Трошкин, Москва, MITSUBISHI Lancer EVO-Х.

В командном заете победила Pargolovo Cross Rally Team из Санкт-Петербурга. На втором месте Mazda MX5CUP Екатеринбург.

2000 Н

1 место – Александр Басманов, Владимир, Олег Чупахин,Москва, Honda Civic;

2 место – Юрий Образцов, СПб, Андрей Локотин, Луга, Лен. обл., ВАЗ 21123;

3 место – Михаил Алексеев, СПб, Юлия Пащинская, Псков, Ford Fiesta Mk7.

Псковский экипаж Максим Павлов, Сергей Пушкарь на Ford Fiesta ST финишировал шестым.

1600 Н

1 место – Дмитрий Воронов, СПб, Кирилл Еникеев, МСК, LADA Granta;

2 место – Андрей Звагольский, Алексей Юматов, СПб, Volkswagen Polo;

3 место – Валерий Туриашвили, Илья Бородин, Ярославль, LADA Granta.

1400 Н

1 место – Вячеслав Никонов, Алексей Крылов, СПб, LADA Granta;

2 место – Алексей Башмаков, Артемий Лякин, СПб, LADA Granta;

3 место – Александр Потапов, МСК, Михаил Соскин, СПб, LADA Granta.

Наша классика

Стартовало 05. Финишировало 04.