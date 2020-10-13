Заключительный этап Кубка России прошел в Псковской области

16 и 17 октября в Псковской области прошел заключительный этап Кубка России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы ралли, гонка стартовала в пятницу полноценным «ночным» грунтовым спецучастком «На все сто». Победу на нем одержал Илья Лотвинов. На СУ1 сошли два экипажа из-за моторов, а Петров и Верещагин вылетели в темный лес. Ярославцы предприняли попытку вернутся по «супер ралли», но продолжить гонку не получилось.
Второй соревновательный день состоял из шести допов. Резко именить манеру пилотирования после скоростного СУ2 «Кубок Екатерины II» на закрученном СУ3 «Столбушинский» получилось не у всех. Жестко приземлился на трамплине и сошел с трассы Константин Тарасов, а вот крепко приложившему свой «Лансер» на СУ2 Громову удалось хоть и с опозданием, но пройти «Столбушинский» и добраться до сервиса, чтобы продолжить борьбу.
СУ 4 выиграл экипаж Дениса Ростилова и Георгия Трошкина, за что он получил спецприз – «Кубок главы Новоржеского района». Второй трофей у экипажа за лучшее время на «Кубке Екатерины II».
Судьбоносным стал СУ5 «Кубок главы Бежаницкого района», и не только из-за за местной «достопримечательности», которая зовется «Гагаринский поворот». На этой гонке здесь попадали друг на друга сразу шесть машин.
Экипаж Лотвинова получил 20 секунд за опоздание на КВ и штраф отбросил его на третью позицию. Лидером гонки стал Денис Ростилов. Илья пытался отыграться за оставшиеся два допа, но прибавил Дмитрий Мячин и не оставил шансов ни Ростилову, ни Лотвинову.
Призеры ралли «Пушкинские Горы 2020»
Стартовало 47. Финишировало 30
В командном заете победила Pargolovo Cross Rally Team из Санкт-Петербурга. На втором месте Mazda MX5CUP Екатеринбург.
Псковский экипаж Максим Павлов, Сергей Пушкарь на Ford Fiesta ST финишировал шестым.
Стартовало 05. Финишировало 04.