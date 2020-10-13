Спорт

Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий

Псковские власти обсудили с двукратной олимпийской чемпионкой, советником министра спорта России Анной Богалий возможности развития биатлона в областном центре. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

«Поговорили о возможности развития биатлона у нас в муниципалитете. Есть над чем подумать», - отметил он. Александр Коновалов подчеркнул, что Анна Богалий намерена развивать детский биатлон в стране.

«Не часто именитые спортсмены по окончании спортивной карьеры прикладывают столько усилий для популяризации вида спорта, проводят соревнования на регулярной основе, помогают молодым тренерам с разных уголков страны получить доступ к новеллам в методиках», - добавил он.