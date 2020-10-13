Спорт

В России предложили ввести налоговый вычет за занятия спортом

Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства России.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов.

«Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью», - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

После доработки законопроект внесут в Государственную думу.