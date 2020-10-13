Спорт

Андрей Турчак предложил увеличить финансирование строительства спортобъектов в регионах

Около 2 млрд рублей необходимо на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в регионах, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным по обсуждению проекта федерального бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Андрей Турчак подчеркнул, что увеличение финансирования строительства новых спортивных объектов в регионах - это вопрос, основанный на предложениях самих жителей. По словам секретаря Генсовета «Единой России», в региональных отделениях партии (в общественных приемных, на встречах с депутатами, путем соцопросов) на эти цели собраны заявки примерно на 2 млрд рублей.

В проекте бюджета на следующий год заложено 7,4 млрд рублей на развитие массового спорта. Деньги пойдут, в том числе, на постройку более чем 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, 43 из которых введут в эксплуатацию в 2021 году. Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТы) представляют собой многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, зоной для воркаута.

«Развитие спорта в Псковской области - важное направление для "Единой России", - рассказал координатор партийного проекта «Детский спорт», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. - Ежегодно в региональный бюджет закладываются средства на финансирование спортивных объектов региона с привлечением поддержки из федерального бюджета».

По его словам, в Псковской области постепенно развивается сеть физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2015 году ФОКОТ появился в Великих Луках на острове Дятлинка, в настоящее время готовятся к открытию ФОКОТы в Плюссе и в Пскове у лицея «Развитие». Также идет строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов - в поселке Сосновый бор Себежского района и в Печорах.

«Увеличивая число спортивных объектов в регионе, мы привлекаем население Псковской области к здоровому образу жизни, что позволит увеличить продолжительность жизни наших граждан, - добавил Юрий Сорокин.